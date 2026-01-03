बिहार सरकार की बड़ी सौगात, इन कर्मियों की वेतन में 10-30% तक वृद्धि और 5 लाख का मेडिक्लेम

जीविका कर्मियों के वेतन वृद्धि की घोषणा (X)
Bihar Jeevika Employee Salary Hike: बिहार सरकार ने बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समाज (जीविका) से जुड़े हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को नए साल की शुरुआत में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 10 से 30 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
इस फैसले से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण विकास के कार्यों में नई गति आएगी। सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को 10-15 प्रतिशत, जबकि ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि मिलेगी। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला नए साल का तोहफा माना जा रहा है।
इसके अलावा, जीविका परियोजना से जुड़े सभी यंग प्रोफेशनल्स को प्रति माह 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी करेगी।
नीतीश सरकार ने कर्मचारियों की सेहत का भी ध्यान रखा है। सभी जीविका कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा सभी स्तरों पर लागू होगी और गंभीर बीमारी या इलाज के दौरान आर्थिक सहायता देगी।
