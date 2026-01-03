बिहार सरकार की बड़ी सौगात, इन कर्मियों की वेतन में 10-30% तक वृद्धि और 5 लाख का मेडिक्लेम

इस फैसले से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण विकास के कार्यों में नई गति आएगी। सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को 10-15 प्रतिशत, जबकि ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि मिलेगी। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला नए साल का तोहफा माना जा रहा है।