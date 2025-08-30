खुशखबरी! इस राज्य में किसानों को मिलेगी बीज पर सब्सिडी, जानें कौन उठा सकता है लाभ

बिहार सरकार खरीफ फसलों के लिए किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत 90% तक अनुदान, जिससे बीज की कीमत मात्र ₹5 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। संकर (हाइब्रिड) धान पर 50% तक अनुदान। 10 वर्ष से कम अवधि के धान के बीज पर भी 50% तक सब्सिडी। इस अनुदान का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।