खुशखबरी! इस राज्य में किसानों को मिलेगी बीज पर सब्सिडी, जानें कौन उठा सकता है लाभ

बिहार सरकार ने खरीफ फसल 2025 के लिए किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के किसानों को धान, मक्का, और ढैंचा जैसे बीजों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। यह योजना बिहार कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
बिहार सरकार खरीफ फसलों के लिए किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत 90% तक अनुदान, जिससे बीज की कीमत मात्र ₹5 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। संकर (हाइब्रिड) धान पर 50% तक अनुदान। 10 वर्ष से कम अवधि के धान के बीज पर भी 50% तक सब्सिडी। इस अनुदान का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
बिहार के सभी किसान जो खरीफ फसलों की बुवाई करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को बिहार राज्य बीज निगम की वेबसाइट (www.brbn.bihar.gov.in) (www.brbn.bihar.gov.in) या कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि और अन्य विवरण स्थानीय कृषि विभाग या वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, या अपडेटेड राजस्व रसीद जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। बीज वितरण "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित बीज ही खरीदें और नकली बीजों से सावधान रहें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।