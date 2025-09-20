‘सार्वजनिक रूप से माफी मांगे नहीं तो…’ बिहार सरकार के मंत्री ने तेजस्वी को भेजा नोटिस

बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर मानहानि का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। मिश्रा का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया बातचीत के दौरान कई झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए हैं। इसी के चलते दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के रहने मिश्रा ने अपने वकील के माध्यम से तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है।