Bihar Mithilanchal Seats Result: अलीनगर सीट से मैथली ठाकुर आगे, जानें कहां-कहां किसको मिल रही बढ़त?

मिथलांचल में कहां किसको मिल रही बढ़त। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। मिथलांचल में कुल चार जिले हैं। जहां कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। इसमें दरभंगा की अलीनगर सीट से शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार मैथली ठाकुर आगे चल रही हैं।
दरभंगा जिले में गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर; दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, जाले, केओटी और कुशेश्वर स्थान सीट है। बेगूसराय जिले में बछवाड़ा, बखरी, बेगुसराय, चेरिया-बरियारपुर, मटिहानी, साहेबपुर कमाल और तेघरा सीट हैं।
मधुबनी जिले में बाबूबरही, बिस्फी, हरलाखी, झंझारपुर, खजौली, लौकाहा, मधुबनी, फुलपरास, राजनगर सीट हैं। वहीं, समस्तीपुर जिले में विभूतिपुर, हसनपुर, कल्याणपुर, मोहिनुद्दीननगर, मोरवा, रोसरा, समस्तीपुर, सरायरंजन, उजियारपुर और वारिसनगर सीट हैं।
खबर पर अपडेट जारी है…
