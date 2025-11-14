Bihar Mithilanchal Seats Result: अलीनगर सीट से मैथली ठाकुर आगे, जानें कहां-कहां किसको मिल रही बढ़त?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। मिथलांचल में कुल चार जिले हैं। जहां कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। इसमें दरभंगा की अलीनगर सीट से शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार मैथली ठाकुर आगे चल रही हैं।