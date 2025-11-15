बिहार में शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। वहीं, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।