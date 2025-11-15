बिहार में शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत

शॉर्ट सर्किट से आग हादसा (File Photo)
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। वहीं, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घर के मुखिया की पहचान गेना साह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि परिवार के सदस्य घर से बाहर नहीं निकल पाए।
पश्चिमी डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने बताया, "शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।" मोतीपुर थाना पुलिस ने भी पुष्टि की कि आग लगने की खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचित किया।
मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए है। जांच पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग