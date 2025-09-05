‘मेरा मामा कंस…’ 19 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर भांजे ने क्यों लगाई फांसी?

पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें सुजीत ने अपने मामा और एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट में सुजीत ने अपने मामा को 'कंस मामा' कहकर संबोधित किया और लिखा कि मामा ने मकान निर्माण के लिए उससे 50 से 60 लाख रुपये लिए, लेकिन धोखे से गलत जमीन दिलवाकर उस पैसे से अपने नाम मकान लिखवा लिया और फिर फरार होकर गुजरात चला गया। इसके अलावा, सुजीत ने एक दोस्त को नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये उधार दिए थे, जो अब दिल्ली सचिवालय में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसने भी पैसे नहीं लौटाए। सुसाइड नोट में सुजीत ने लिखा, "अब पैसे के लिए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इस बोझ को और नहीं सह सकता।"