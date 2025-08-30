झारखंड से पंजाब तक फैला ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 40 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

Bihar Drug Racket: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और एसटीएफ की नारकोटिक्स सेल ने एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 40 किलो से अधिक अफीम जब्त की है। इस कार्रवाई में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो झारखंड से अफीम लाकर पटना में प्रोसेसिंग के बाद पंजाब सहित अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई करते थे। जब्त किए गए माल की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के कछुआरा गांव में एक हरे रंग के ऑटो से कुछ लोग अफीम की बड़ी खेप लेकर आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा के निर्देशन में पूर्वी एसपी परिचय कुमार और सदर डीएसपी-2 रंजन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
28 अगस्त 2025 को की गई छापेमारी में पुलिस ने चार तस्करों—मुकेश कुमार (नालंदा), अजीत कुमार (39, बोकारो, झारखंड), श्रवण कुमार (22, चतरा, झारखंड), और जयराम भारती (26, चतरा, झारखंड)—को धर दबोचा।
तलाशी के दौरान पुलिस ने 40.178 किलोग्राम अफीम, 2.270 किलोग्राम पॉपी हस्क, 88.81 किलोग्राम डोडा पति चूर्ण, 6 लाख 62 हजार 900 रुपये नकद, 14 बैंक खातों के दस्तावेज, 1.5 करोड़ रुपये की जमीन के कागजात, 40 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट, दो बाइक, एक ऑटो, छह मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, और 4HP की मिक्सर मशीन जब्त की। पूछताछ में मुख्य आरोपी मुकेश ने खुलासा किया कि वह पिछले 10 वर्षों से इस कारोबार में सक्रिय है और झारखंड के गया से अफीम लाकर पंजाब सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करता था।
पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई से ड्रग तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब बिहार और झारखंड के अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ा जा सके। सूत्रों के अनुसार, एक ट्रक अफीम की खेप के साथ पंजाब की ओर रवाना हुआ था, जिसकी घेराबंदी के लिए पुलिस ने संदेश जारी कर दिया है।