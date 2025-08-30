झारखंड से पंजाब तक फैला ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 40 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

तलाशी के दौरान पुलिस ने 40.178 किलोग्राम अफीम, 2.270 किलोग्राम पॉपी हस्क, 88.81 किलोग्राम डोडा पति चूर्ण, 6 लाख 62 हजार 900 रुपये नकद, 14 बैंक खातों के दस्तावेज, 1.5 करोड़ रुपये की जमीन के कागजात, 40 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट, दो बाइक, एक ऑटो, छह मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, और 4HP की मिक्सर मशीन जब्त की। पूछताछ में मुख्य आरोपी मुकेश ने खुलासा किया कि वह पिछले 10 वर्षों से इस कारोबार में सक्रिय है और झारखंड के गया से अफीम लाकर पंजाब सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करता था।