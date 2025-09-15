Patrika LogoSwitch to English

हैवानियत का शिकार बनी 13 साल की मासूम, जबरन शराब पिलाकर 4 लड़कों ने किया गैंगरेप

Bihar Gang Rape: बिहार के नवादा में 13 साल की बच्ची के साथ जबरन शराब पिलाकर 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पटना

Devika Chatraj

Sep 15, 2025

Gangrape in Bihar
13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने समाज को झकझोर दिया है। रिसलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की नाबालिग लड़की को पड़ोस के ही चार युवकों ने जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप का शिकार बना लिया। यह घटना इतनी क्रूर है कि पीड़िता की मां ने आंसुओं के बीच बताया कि उनकी बेटी लकड़ी चुनने गई थी, लेकिन हैवानों ने उसे निशाना बना लिया।

बहला-फुसलाकर जबरन पिलाई शराब

पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। वहां पड़ोस के चार लड़कों ने उसे बहला-फुसलाकर अलग ले जाया और जबरन शराब पिलाई। नशे की हालत में बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को घर लौटने में देर हो गई, जिस पर परिवार को शक हुआ। पूछताछ पर लड़की ने रोते हुए पूरी वारदात बयां की।

परिवार ने दर्ज कराइ शिकायत

पीड़िता की मां मुकुल देवी ने बताया, "मेरी बेटी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे गई थी। शाम को लौटी तो हालत देखकर सिहर गए। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। जब हमने पूछा तो उसने बताया कि चारों लड़कों ने शराब पिलाकर उसके साथ बुरा बर्ताव किया।" परिवार ने तुरंत रिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने पीड़िता के बयान पर POCSO एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चंडीपुर गांव निवासी श्यामलाल मांझी का 20 वर्षीय बेटा रेणु मांझी है। बाकी तीन आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। एसपी नवादा ने बताया कि पीड़िता को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मामले की गहन जांच चल रही है।

Published on:

15 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / National News / हैवानियत का शिकार बनी 13 साल की मासूम, जबरन शराब पिलाकर 4 लड़कों ने किया गैंगरेप

