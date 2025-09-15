हैवानियत का शिकार बनी 13 साल की मासूम, जबरन शराब पिलाकर 4 लड़कों ने किया गैंगरेप

पुलिस ने पीड़िता के बयान पर POCSO एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चंडीपुर गांव निवासी श्यामलाल मांझी का 20 वर्षीय बेटा रेणु मांझी है। बाकी तीन आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। एसपी नवादा ने बताया कि पीड़िता को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मामले की गहन जांच चल रही है।