Bihar News: गया के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, चूहों का निवाला बनी डेड बॉडी

गया के एक सरकारी अस्पताल में चूहों ने शव को बुरी तरह से कुतर दिया। जब परिजन अस्पताल में शव लेने पहुंचे, तो शव की बुरी हालत देख कर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी शिकायत जब कर्मचारियों से की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

बिहार के सरकारी अस्पताल की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के एक अस्पताल में शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर दिया। जब परिजन अस्पताल में शव लेने पहुंचे, तो शव की बुरी हालत देख कर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। यह मामला गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है जहां एक बुजुर्ग के शव को चूहों ने कुतर दिया। बुजुर्ग की मौत 24 जुलाई को इलाज के दौरान हो गई थी। अगले दिन बुजुर्ग के परिजन शव लेने पहुंचे तो शव की हालत देख कर दंग रह गए।

Mouse attacks on Dead body, destroyed parts after death of patient in government hospital of Gaya