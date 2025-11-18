लालू परिवार में तेज हुई जंग: तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद ठुकराया

बिहार चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की हार की जिम्मेदारी लेते हुए तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन अपने पिता और राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर वह यह पद संभालने के लिए तैयार हो गए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल, जो 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार केवल 25 सीटें जीत पाई-जो उसके 2020 के मुकाबले 50 कम है।