पूर्व मंत्री की प्रॉपर्टी के पास नग्न अवस्था में मिली बच्ची की लाश, परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

मृतका बच्ची गुरुवार शाम खंजापुर में दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी। लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परेशान परिजनों ने उसे ढूंढना शुरु किया। लड़की के पिता मेला स्थल भी पहुंचे लेकिन वहां भी बच्ची नहीं मिली। बच्ची का परिवार पूरी रात आसपास के इलाकों में उसे ढूंढता रहा लेकिन उसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद शुक्रवार को तालाब के पास टहलते ग्रामीणों को उसका शव दिखाई दिया। पूरे गांव में बच्ची का शव मिलने की खबर फैल गई, जिसके बाद उसकी पहचान की गई। बच्ची की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही उसके परिवार वालों का रो-रो कर बूरा हाल है।