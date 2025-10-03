पूर्व मंत्री की प्रॉपर्टी के पास नग्न अवस्था में मिली बच्ची की लाश, परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

बेगूसराय के तालाब में नग्न अवस्था में मिली बच्ची की लाश
बिहार के बेगूसराय में एक सन सनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां जदयू की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मैरिज हॉल के पीछे मौजूद तालाब में एक 13 साल की लड़की की लाश मिली है। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को मिली इस लड़की की लाश पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ मंजू वर्मा के मैरिज हॉल में रेप किया गया है और बाद में उसकी हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया गया।
मृतका बच्ची गुरुवार शाम खंजापुर में दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी। लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परेशान परिजनों ने उसे ढूंढना शुरु किया। लड़की के पिता मेला स्थल भी पहुंचे लेकिन वहां भी बच्ची नहीं मिली। बच्ची का परिवार पूरी रात आसपास के इलाकों में उसे ढूंढता रहा लेकिन उसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद शुक्रवार को तालाब के पास टहलते ग्रामीणों को उसका शव दिखाई दिया। पूरे गांव में बच्ची का शव मिलने की खबर फैल गई, जिसके बाद उसकी पहचान की गई। बच्ची की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही उसके परिवार वालों का रो-रो कर बूरा हाल है।
घटना के सामने आने के बाद भारी संख्या में लोग पूर्व मंत्री के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मृतका बच्ची के परिवार ने उसके शव को वर्मा के घर के रख कर प्रदर्शन शुरु कर दिया। गुस्साई भीड़ ने वर्मा के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ शुरु कर दी। मामला की गंभीरता को देखते हुए तुंरत वर्मा के घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। लोगों का आक्रोश देखते हुए एसपी खुद मौके पर पहुंचे।
लोगों ने डॉग स्कॉयड की टीम को बुलाने की मांग की और उनके नहीं आने तक बच्ची के शव को नहीं उठाने देने पर अड़े रहे। पुलिस के काफी देर तक समझाइश करने के बाद परिजनों ने उसके शव को पोस्टमार्ट्म के लिए ले जाने दिया। बेगूसराय SP मनीष ने कहा, ग्रामीणों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या हुई है। परिजनों के आरोप पर जांच चल रही है। अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा।
