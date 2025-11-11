Bihar 2nd Phase Chunav: कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। (फोटो- ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस दौरान, कुछ जगहों पर बवाल होने की जानकारी सामने आई है।
अररिया में भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस मतदाताओं की पिटाई करने करने का आह्वान किया था।
उधर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने वोट देने के बाद बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा- मतदाताओं और महागठबंधन के मूड में स्पष्ट बदलाव आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ने पिछले दो दशकों से सत्ता में रही सरकार को खत्म करने का मन बना लिया है।
वहीं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदान के दौरान अज्ञात वाहनों की आवाजाही पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा- हमारे इलाके में एक काली स्कॉर्पियो कार घूम रही है।
हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसकी कार है। प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कई अवांछित वाहन घूम रहे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया है।
वहीं, दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर राजेश राम ने कहा- ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध हैं। यह सुरक्षा में एक विफलता है। देश को एकजुट रहना चाहिए। इसलिए किसी के बहकावे में न आएं। अगर देश सुरक्षित रहेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे।
इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान, जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय झा ने मतदान प्रतिशत पर आशा व्यक्त करते हुए कहा कि लोग राज्य में शांति, सुशासन और विकास के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदान हुआ।
सबसे अधिक मतदान किशनगंज जिले में 51.86 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसके बाद गया में 50.95 प्रतिशत, जमुई में 50.91 प्रतिशत और बांका में 50.07 प्रतिशत मतदान हुआ।
