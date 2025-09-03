तेजस्वी के आवास के बाहर टिकट को लेकर हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर विधायकों और विधान पार्षदों (MLC) के साथ करीब दो घंटे की महत्वपूर्ण बैठक की। 3 सितंबर 2025 को हुई इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों, सीट बंटवारे और जमीनी रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने सितंबर में बिहार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिसका मकसद जनता से सीधा संवाद और महागठबंधन को मजबूत करना है। विधायकों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म दिए गए, ताकि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके।
RJD नेता भाई वीरेंद्र ने कहा, बैठक में चुनावी रणनीति तय हुई है। हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का टास्क मिला है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने अंदरूनी रणनीति का खुलासा करने से इनकार किया, लेकिन जोर दिया कि पार्टी पूरी ताकत से NDA को टक्कर देगी। बैठक में सीट बंटवारे और महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर भी मंथन हुआ।
बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी के आवास के बाहर टिकट की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं में हंगामा हुआ। मुंगेर से आए संजय सिंह यादव ने कहा, मैं वोटर अधिकार यात्रा में शामिल रहा और जमालपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते मैं मुंगेर से दावेदारी करता हूं। कटिहार के नसीम शेरशाहवादी ने भी बरारी विधानसभा से टिकट की मांग की और जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और तू-तू, मैं-मैं की स्थिति देखी गई।
बैठक से पहले तेजस्वी ने दरभंगा में PM मोदी की मां के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मुद्दे पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा, किसी की मां को गाली देना बिल्कुल गलत है, लेकिन PM मोदी ने सोनिया गांधी को गाली दी, नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठाए। रमन्ना जैसे शोषकों का प्रचार किया। हमारी विधायक को अपमानित करने वाले को BJP ने अपनाया, तब PM कहां थे? तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, मोदी विदेश में ठहाके लगाते हैं, भारत लौटकर रोते हैं।