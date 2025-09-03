तेजस्वी के आवास के बाहर टिकट को लेकर हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर विधायकों और विधान पार्षदों (MLC) के साथ करीब दो घंटे की महत्वपूर्ण बैठक की। 3 सितंबर 2025 को हुई इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों, सीट बंटवारे और जमीनी रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने सितंबर में बिहार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिसका मकसद जनता से सीधा संवाद और महागठबंधन को मजबूत करना है। विधायकों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म दिए गए, ताकि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके।