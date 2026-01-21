21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी के इलाके में शराब माफियाओं का हमला, पुलिस पर पत्थरबाज़ी, ASI समेत तीन घायल

बिहार में शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। हालात बिगड़ने पर ASI को आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी जिसमे ASI समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 21, 2026

बिहार पुलिस पर हमला (Social Media)

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। घटना में एक एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

दो शराबी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू कुमार (पिता नवल राय) और बिजली राय (पिता योगी राय) के रूप में हुई, दोनों पहाड़पुर पश्चिमी, थाना जुड़ावनपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान दोनों ने शराब पीने की बात स्वीकार की। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति जर्किन में रखी देशी शराब को जमीन पर फेंकते हुए पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी बिजली राय ने फरार व्यक्ति की पहचान नवल राय के रूप में की।

पुलिस कार्रवाई के दौरान उग्र हुई भीड़

जब पुलिस टीम मौके पर शराब और गैलन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी 30 से 35 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और गिरफ्तार दोनों शराबियों को छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी तरह दोनों को वाहन में बैठाया, लेकिन उग्र लोगों ने वाहन के आगे ठेला लगाकर रास्ता रोक दिया और ईंट-पत्थर चलाने लगे। इस हमले में सिपाही सुनील कुमार सिंह, महिला सिपाही मोनिका कुमारी और एएसआई धीरेंद्र कुमार घायल हो गए।

पुलिस वाहन पर चढ़ी भीड़

हालात और बिगड़ते हुए देख 20–25 लोग पुलिस वाहन पर लटक गए और बलपूर्वक दोनों गिरफ्तार शराबियों को छुड़ाकर फरार हो गए। एएसआई धीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान 5–6 लोगों ने उन्हें घेरकर मुक्का और लाठी से जानलेवा हमला किया।

गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची थी पुलिस

जानकारी के अनुसार, जुड़ावनपुर थाना में पदस्थापित एएसआई धीरेंद्र कुमार मंगलवार शाम नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पहाड़पुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या आठ स्थित रजिस्ट्री टोला में नवल राय के घर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री हो रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एएसआई पुलिस बल के साथ नवल राय के घर पहुंचे। घर से सटे पलानी में सात-आठ लोग बैठे हुए थे, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को मौके पर पकड़ लिया।

आत्मरक्षा में ASI ने की फायरिंग

स्थिति पूरी तरह बेकाबू होने पर एएसआई ने भीड़ को कई बार चेतावनी दी, लेकिन लोग हथियार छीनने की धमकी देने लगे। अपनी जान बचाने के लिए एएसआई धीरेंद्र कुमार ने पिस्टल से एक राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद भीड़ कुछ हद तक तितर-बितर हुई, जिसके बाद पुलिस टीम किसी तरह मौके से निकलकर थाना पहुंची।

घायलों का इलाज जारी

रास्ते में थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मिले। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर ले जाया गया।

10 नामजद समेत कई अज्ञात पर FIR दर्ज

इलाज के बाद एएसआई के बयान पर जुड़ावनपुर थाना में 10 नामजद, 3–4 अज्ञात महिलाओं और 15–20 अज्ञात पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में नवल राय, रामा राय, सन्नी कुमार, विक्रम राय, ओम प्रकाश राय, मुकेश राय और नवल राय की पत्नी माया कुमारी सहित अन्य शामिल हैं।

गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी

जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

21 Jan 2026 12:03 pm

Published on:

21 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी के इलाके में शराब माफियाओं का हमला, पुलिस पर पत्थरबाज़ी, ASI समेत तीन घायल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.