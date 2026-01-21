तेजस्वी के इलाके में शराब माफियाओं का हमला, पुलिस पर पत्थरबाज़ी, ASI समेत तीन घायल

जानकारी के अनुसार, जुड़ावनपुर थाना में पदस्थापित एएसआई धीरेंद्र कुमार मंगलवार शाम नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पहाड़पुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या आठ स्थित रजिस्ट्री टोला में नवल राय के घर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री हो रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एएसआई पुलिस बल के साथ नवल राय के घर पहुंचे। घर से सटे पलानी में सात-आठ लोग बैठे हुए थे, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को मौके पर पकड़ लिया।