तेजस्वी के इलाके में शराब माफियाओं का हमला, पुलिस पर पत्थरबाज़ी, ASI समेत तीन घायल

बिहार पुलिस पर हमला (Social Media)
बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। घटना में एक एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू कुमार (पिता नवल राय) और बिजली राय (पिता योगी राय) के रूप में हुई, दोनों पहाड़पुर पश्चिमी, थाना जुड़ावनपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान दोनों ने शराब पीने की बात स्वीकार की। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति जर्किन में रखी देशी शराब को जमीन पर फेंकते हुए पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी बिजली राय ने फरार व्यक्ति की पहचान नवल राय के रूप में की।
जब पुलिस टीम मौके पर शराब और गैलन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी 30 से 35 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और गिरफ्तार दोनों शराबियों को छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी तरह दोनों को वाहन में बैठाया, लेकिन उग्र लोगों ने वाहन के आगे ठेला लगाकर रास्ता रोक दिया और ईंट-पत्थर चलाने लगे। इस हमले में सिपाही सुनील कुमार सिंह, महिला सिपाही मोनिका कुमारी और एएसआई धीरेंद्र कुमार घायल हो गए।
हालात और बिगड़ते हुए देख 20–25 लोग पुलिस वाहन पर लटक गए और बलपूर्वक दोनों गिरफ्तार शराबियों को छुड़ाकर फरार हो गए। एएसआई धीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान 5–6 लोगों ने उन्हें घेरकर मुक्का और लाठी से जानलेवा हमला किया।
जानकारी के अनुसार, जुड़ावनपुर थाना में पदस्थापित एएसआई धीरेंद्र कुमार मंगलवार शाम नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पहाड़पुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या आठ स्थित रजिस्ट्री टोला में नवल राय के घर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री हो रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एएसआई पुलिस बल के साथ नवल राय के घर पहुंचे। घर से सटे पलानी में सात-आठ लोग बैठे हुए थे, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को मौके पर पकड़ लिया।
स्थिति पूरी तरह बेकाबू होने पर एएसआई ने भीड़ को कई बार चेतावनी दी, लेकिन लोग हथियार छीनने की धमकी देने लगे। अपनी जान बचाने के लिए एएसआई धीरेंद्र कुमार ने पिस्टल से एक राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद भीड़ कुछ हद तक तितर-बितर हुई, जिसके बाद पुलिस टीम किसी तरह मौके से निकलकर थाना पहुंची।
रास्ते में थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मिले। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर ले जाया गया।
इलाज के बाद एएसआई के बयान पर जुड़ावनपुर थाना में 10 नामजद, 3–4 अज्ञात महिलाओं और 15–20 अज्ञात पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में नवल राय, रामा राय, सन्नी कुमार, विक्रम राय, ओम प्रकाश राय, मुकेश राय और नवल राय की पत्नी माया कुमारी सहित अन्य शामिल हैं।
जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग