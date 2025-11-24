बच्ची से छेड़छाड़ करने पर रोका तो लूट ली बारात, महिलाओं के कपड़े फाड़े, दूल्हे ने भाग कर बचाई जान

दूल्हे के पिता राजहंस ठाकुर के अनुसार, यह बारात चना मोड़िया गांव जा रही थी, तभी रास्ते में सीमानपुर मोड़ पर दूल्हा मंदिर में प्रणाम करने रुका। यहां से बारात में शामिल कुछ गाड़ियां गांव की तरफ बढ़ गई और महिलाएं और बच्चियां डीजे के पीछे डांस कर रही थी। तभी गांव में रहने वाले मनचलों का यह समूह वहां आ गया। बारात में दूल्हे की 15 साल की भांजी डांस कर रही थी और बदमाशों के समूह में शामिल 20 वर्षीय मोहम्मद मोजशम नामक एक युवक उससे और अन्य महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगा। उसने महिलाओं के कपड़े भी खींचकर फाड़ दिए।