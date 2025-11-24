Patrika LogoSwitch to English

बच्ची से छेड़छाड़ करने पर रोका तो लूट ली बारात, महिलाओं के कपड़े फाड़े, दूल्हे ने भाग कर बचाई जान

भागलपुर में, एक बारात पर मुस्लिम युवकों के एक समूह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला किया और उसे लूट लिया, जिसके बाद दूल्हे के पिता ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दर्ज कराया है।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 24, 2025

Bihar

भागलपुर में बारात से लूटपाट (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के भागलपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां इसीपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात मुस्लिम युवकों के एक समूह ने बारात में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। ऐसा करने से रोके जाने पर वह बारात के साथ मारपीट करने लगे और फिर गांव के अन्य लोगों के साथ मिल कर बारात को लूट लिया। बारातियों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। दूल्हे के पिता ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करा सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

दूल्हे की 15 साल की भांजी को छेड़ा

दूल्हे के पिता राजहंस ठाकुर के अनुसार, यह बारात चना मोड़िया गांव जा रही थी, तभी रास्ते में सीमानपुर मोड़ पर दूल्हा मंदिर में प्रणाम करने रुका। यहां से बारात में शामिल कुछ गाड़ियां गांव की तरफ बढ़ गई और महिलाएं और बच्चियां डीजे के पीछे डांस कर रही थी। तभी गांव में रहने वाले मनचलों का यह समूह वहां आ गया। बारात में दूल्हे की 15 साल की भांजी डांस कर रही थी और बदमाशों के समूह में शामिल 20 वर्षीय मोहम्मद मोजशम नामक एक युवक उससे और अन्य महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगा। उसने महिलाओं के कपड़े भी खींचकर फाड़ दिए।

50-60 लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट की

इसके बाद जब बाराती पक्ष के लोगों ने उसका विरोध किया तो उसने दूल्हे की भांजी को उठा कर पटक दिया। इसके बाद मोजशम के साथीयों समेत गांव के करीब 50-60 लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों में मोहम्मद हकीकत अंसारी, मोहम्मद मेराज अंसारी, मोहम्मद आंसर अंसारी, मोहम्मद रहबर अंसारी, मोहम्मद हल्लो अंसारी, उसकी पत्नी, मोहम्मद बल्लो अंसारी की पत्नी, मोहम्मद मन्नान अंसारी और उसकी पत्नी के अलावा कई लोग शामिल थे।

दुल्हन के जेवर लेकर भाग गए

इन लोगों ने बारातियों के साथ गाली-गलौज की उन्हें पीटा और उनके पास मौजूद गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिया। दूल्हे और बारातियों ने भागकर अपनी जान बचाई। दूल्हे के पिता के अनुसार, जब वह लोग अपनी जान बचा कर वहां से भाग गए तो आरोपियों ने वहां खड़ी गाड़ियों में रखे जेवर भी लूट लिए इसमें दूल्हन के जेवर भी शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें देख कर बदमाश वहां से भाग गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज करा सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

24 Nov 2025 11:51 am

Hindi News / National News / बच्ची से छेड़छाड़ करने पर रोका तो लूट ली बारात, महिलाओं के कपड़े फाड़े, दूल्हे ने भाग कर बचाई जान

