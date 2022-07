जाने कौन हैं राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बने डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी, अब क्या होगी उनकी जिम्मेदारी?

राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भाजपा ने अपना नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने इससे पहले चार बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सदन में अपना नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाजपेयी ने शिव प्रताप शुक्ला की जगह ली है। साथ ही भाजपा ने फिर से पीयूष गोयल को उच्च सदन में अपना नेता नियुक्त किया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी के सेवानिवृत्त होने के बाद पार्टी को सदन में अपने उपनेता से मिलना बाकी है।

BJP appoints Laxmikant Bajpai as new chief whip in Rajya Sabha