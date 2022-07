आम आदमी पर GST का बोझ : 18 जुलाई से ये सामान और सेवाएं हो जाएंगी महंगी, देखिए पूरी लिस्ट

अगले सप्ताह से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद GST की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

GST Rate Hike on Daily Essential Items from July 18, Complete list of items that are becoming more expensive