झारखंड के 43 स्कूलों से सरकार ने उतारा इस्लामिक रंग, शुक्रवार नहीं अब इस दिन रहेगा स्कूल बंद

झारखंड के कुछ स्कूलों में शुक्रवार को जुमें की छुट्टी रहने के मामले सामने आए। मामला सुर्खियों में आने के बाद हेमंत सरकार एक्टिव हुई और अब जांच के बाद 43 स्कूलों ने आश्वासन दिया है कि वह फिर से रविवार को छुट्टिया बहाल कर देंगे।

झारखंड के जामताड़ा जिले में बुधवार को करीब 43 स्कूलों ने साप्ताहिक छुट्टी रविवार को कर दी है। इन स्कूलों ने साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को रखने की शुरुआत की थी। दरअसल, जामताड़ा जिले में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को जुमें की छुट्टी रहने के मामले सामने आए। जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में सरकार के नाक के तले छुट्टियां बदल दी गई और किसी को हवा तक नहीं लगी। ऐसा करने की वजह कुछ स्थानीय लोगों का दबाव बताया गया।

Sunday announced as holiday again after Jharkhand government finds 43 schools unilaterally changed it to Friday