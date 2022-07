जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के अपहरण के बाद छोड़े गए थे 5 आतंकवादी, अपहरणकर्ता निकला अलगाववादी नेता यासीन मलिक

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रुबिया सईद ने 1989 में हुए अपने अपहरण से जुड़े मामले में JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक को अदालत में पहचाना लिया है। यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग, वायुसेना कर्मियों की हत्या के अलावा अब रूबिया सईद के अपहरण का मामला दर्ज हो गया है।

8 दिसंबर 1989 को जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और केंद्र में गृहमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था। इस मामले में रूबिया ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट के सामने गवाही दी, वही इस मामले में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ यासीन मलिक ने दालत में पेश होने का आग्रह किया था। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही टाडा कोर्ट जम्मू ने पिछली सुनवाई के दौरान रुबिया सईद को पेश होने का निर्देश दिया था। निर्देशों के अनुसार आज सुबह रुबिया जानीपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर स्थित टाडा कोर्ट में पेश हुई।

1989 kidnapping case: Jammu and Kashmir former Chief Minister Mufti Mohammad's Daughter Rubaiya Sayeed identifies Yasin Malik in Jammu court