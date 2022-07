Odisha News: पत्नी का कटा सिर लेकर 12 किलोमीटर घूमता रहा शख्स, शक के चलते की हत्या

शुक्रवार की सुबह ओडिशा के ढेंकनाल जिले की सड़कों पर कटे सिर के साथ घूम रहे एक व्यक्ति के नजारे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मृतक की पहचान शुचाला मांझी के रूप में हुई है।

ओडिशा के ढेंकनाल जिले के चंद्रशेखरपुर गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया। यही नहीं कटा हुआ सिर लेकर वह खुद नजदीकी पुलिस चौकी की ओर निकल गया। वहीं शुक्रवार की सुबह सिर लेकर घूम रहे इस शख्स की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों ने जब इस नजारे को देखा तो वो चौंक गए। व्यक्ति की पहचान नाकाफोडी मांझी के रूप में की गई है।

