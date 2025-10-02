उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को भाजपा ने बताया रोने धोने का कार्यक्रम, कहा- उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं

भाजपा नेता ने आगे कहा, लेकिन आज सवाल यह है कि इन लोगों ने किसानों को क्या दिया। राम कदम ने उद्धव के किसान मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा, जब वे मुख्यमंत्री थे, तब किसानों से मिलने गए लेकिन रेड कार्पेट बिछाया ताकि मिट्टी उनके पैरों पर न लगे। हाथ तक नहीं मिलाया, क्योंकि हाइजीन का बहाना था। ऐसे व्यक्ति हमें क्या सिखाएंगे। उन्होंने रैली को विपक्ष की हताशा का प्रतीक बताया और कहा कि यह बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए फंड रीडायरेक्ट करने का समय है, न कि राजनीतिक नाटक का। भाजपा ने पहले ही मांग की है कि रैली रद्द कर फंड बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्तेमाल किया जाए।