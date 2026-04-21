‘बंगाल चुनाव में होगी बीजेपी की जीत’, दिलीप घोष ने जताया भरोसा

पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Election) में 23 अप्रैल को पहले चरण की और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 4 मई को वोटों की गिनती होगी और यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। चुनाव से पहले खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी (BJP) उम्मीदवार और मेदिनीपुर से सांसद रह चुके दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने चुनाव में पार्टी की जीत का पूरा भरोसा जताया।