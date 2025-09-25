बीजेपी-कांग्रेस के बीच फिर से हिंदू-मुस्लिम, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने पर उठा विवाद

जिलानी ने कहा, पिछले तीन-चार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने हाइड्रोजन से लेकर डायनामाइट तक की बात की और कहा कि डायनामाइट लगाएं, सब कुछ धुआं-धुआं हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे चल पड़ेगा। उन्होंने युवाओं से लेकर छात्रों तक को भड़काने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उन्हें चुनाव में करारा तमाचा मारा। इस बार उनका हाइड्रोजन बम फुस्स साबित होगा। जिलानी ने राहुल को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपनी राजनीति में बदलाव लाना चाहिए।