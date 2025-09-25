Patrika LogoSwitch to English

बीजेपी-कांग्रेस के बीच फिर से हिंदू-मुस्लिम, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने पर उठा विवाद

शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिए जाने पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने सवाल उठाए तो भाजपा नेता यासिर जिलानी ने जवाब देते हुए कहा कि, भाजपा धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 25, 2025

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान (फोटो- एएनआई)

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को हाल ही उनकी फिल्म जवान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहरुख के अवार्ड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिंदू-मुस्लिम की राजनीती शुरु हो गई है। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने जहां शाहरुख खान को मिले सम्मान पर सवाल उठाते हुए इसे मुस्लिम वोट पाने की सादिश बताया था। वहीं भाजपा नेता यासिर जिलानी ने इसे घटिया राजनीति बताते हुए कहा कि, भाजपा की सरकार धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है।

कांग्रेस ने मुस्लमानों को नहीं दिए महत्वपूर्ण पद

यासिर जिलानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आजादी के बाद से 2014 तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों को नाम मात्र के लिए नामित किया था। यह सब वोट की राजनीति और तुष्टिकरण का आधार था। आज शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'जवान' से देशभक्ति का संदेश दिया और नेशनल अवॉर्ड जीता। उसकी सराहना करने के बजाय कांग्रेस के नेता इस अवॉर्ड को मुस्लिम वोटरों को रिझाने का हथकंडा बता रहे हैं।

भाजपा नेता ने बताया घटिया राजनीति

जिलानी ने आगे कहा, जिनके दिमाग में सिर्फ वोट चढ़ा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वे इससे वोटों को रिझा नहीं पाएंगे। भाजपा सरकार धर्म या जाति आधारित राजनीति नहीं करती। हमने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। जो लायक होता है, उसे जगह मिलती है। लेकिन, कांग्रेस को ऐसी घटिया राजनीति बंद करनी चाहिए। इस दौरान जिलानी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे को लेकर भी चर्चा की और ऐसे दावों को फुस्क बम बताया।

राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के दावों का भी उड़ाया मजाक

जिलानी ने कहा, पिछले तीन-चार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने हाइड्रोजन से लेकर डायनामाइट तक की बात की और कहा कि डायनामाइट लगाएं, सब कुछ धुआं-धुआं हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे चल पड़ेगा। उन्होंने युवाओं से लेकर छात्रों तक को भड़काने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उन्हें चुनाव में करारा तमाचा मारा। इस बार उनका हाइड्रोजन बम फुस्स साबित होगा। जिलानी ने राहुल को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपनी राजनीति में बदलाव लाना चाहिए।

25 Sept 2025 01:40 pm

Hindi News / National News / बीजेपी-कांग्रेस के बीच फिर से हिंदू-मुस्लिम, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने पर उठा विवाद

