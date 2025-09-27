बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर अनिल सिंह पर जानलेवा हमला

घटना के दौरान सिंह के साथ मौजूद उनके साथियों ने बताया कि, हमलावरों ने पूरी तरह से गाड़ी को घेर लिया था। अगर हम लोग कुछ देर भी वहां रुकते तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। सिंह और उनके साथी किसी तरह घटना स्थल से भाग निकले और सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद सिंह ने नारदीगंज थाने पहुंच कर तुरंत मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या के लिए यह साजिश रची गई थी। सिंह ने कहा कि यह हमला राजनीतिक दुश्मनी के चलते हुआ है और उन्होंने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सिंह ने पार्टी नेतृत्व से सुरक्षा की अपील भी की है।