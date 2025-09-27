Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर अनिल सिंह पर जानलेवा हमला

बिहार के नवादा में भाजपा नेता और पूर्व विधायक अनिल सिंह पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। सिंह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी अचानक कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि सिंह वहां से भाग पाने में सफल रहे।

भारत

Himadri Joshi

Sep 27, 2025

BJP leader Anil Singh
बीजेपी नेता अनिल सिंह (फोटो- अनिल सिंह फेसबुक पोस्ट)

बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने जा रही है और इसी के साथ सभी पार्टियां वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए धरती आसमान एक करने में जुटी है। इसी बीच राज्य के नवादा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसके चलते राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया है। यहां नवादा में हिसुआ-राजगीर रोड पर नारदीगंज के पास भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक अनिल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है।

पहले किया गाड़ी का पीछा फिर मारी टक्कर

सिंह एक श्राद्ध कार्यक्रम से लौट कर पटना जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाश उनका पीछा करने लगे। नारदीगंज नवादा मोड़ के पास अपराधियों ने कई देर तक पहले सिंह की एसयूवी का पीछा किया और फिर अपनी गाड़ी से सिंह की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गाड़ी रुक गई और सिंह और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को मजबूरन गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा।

लोगों ने सुनी गोली चलने की आवाज

जैसी ही सिंह और उनके साथी गाड़ी से नीचे उतरे दर्जनों की संख्या में बदमाश वहां आ गए और उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। लोगों को आते देख सिंह और उनके साथी तुरंत दुबारा गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी शुरु कर वहां से भाग निकले। लेकिन इसके बावजूद हमलावर रुके नहीं और उन्होंने गाड़ी पर ही लाठियां बरसानी शुरु कर दी। हमले में जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और उस पर बूरी तरह से खरोंचें भी आई। मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो इस दौरान हवा में गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी थी, हालांकि ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

आरोपियों को तुंरत गिरफ्तार करे पुलिस- सिंह

घटना के दौरान सिंह के साथ मौजूद उनके साथियों ने बताया कि, हमलावरों ने पूरी तरह से गाड़ी को घेर लिया था। अगर हम लोग कुछ देर भी वहां रुकते तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। सिंह और उनके साथी किसी तरह घटना स्थल से भाग निकले और सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद सिंह ने नारदीगंज थाने पहुंच कर तुरंत मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या के लिए यह साजिश रची गई थी। सिंह ने कहा कि यह हमला राजनीतिक दुश्मनी के चलते हुआ है और उन्होंने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सिंह ने पार्टी नेतृत्व से सुरक्षा की अपील भी की है।

Updated on:

27 Sept 2025 02:47 pm

Published on:

27 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / National News / बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर अनिल सिंह पर जानलेवा हमला

