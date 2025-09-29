BJP सांसद का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कमीशनखोरी छुपाने के लिए ललित नारायण मिश्रा को मरवाया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दमदार सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने एक बार फिर कांग्रेस (Congress) पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर सोमवार को एक पोस्ट के जरिए दुबे ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (Lalit Narayan Mishra) की 1975 में हुई हत्या को कांग्रेस से जोड़ते हुए सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि क्या कांग्रेस ने अपना कमीशन घोटाला छिपाने के लिए मिश्रा की हत्या करवाई? यह आरोप 50 साल पुराने इस रहस्यमयी कांड को फिर से सुर्खियों में ला रहा है।