BJP सांसद का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कमीशनखोरी छुपाने के लिए ललित नारायण मिश्रा को मरवाया

निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप (ANI)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दमदार सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने एक बार फिर कांग्रेस (Congress) पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर सोमवार को एक पोस्ट के जरिए दुबे ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (Lalit Narayan Mishra) की 1975 में हुई हत्या को कांग्रेस से जोड़ते हुए सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि क्या कांग्रेस ने अपना कमीशन घोटाला छिपाने के लिए मिश्रा की हत्या करवाई? यह आरोप 50 साल पुराने इस रहस्यमयी कांड को फिर से सुर्खियों में ला रहा है।
गोड्डा से चार बार के सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में घटनाक्रम को छह बिंदुओं में बयान किया और इसे 'घोर कलयुग' करार दिया।
दुबे ने पोस्ट के अंत में लिखा, "घोर कलयुग।" यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और भाजपा समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
ललित नारायण मिश्रा (1923-1975) कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जो इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। वे 1973 से 1975 तक रेल मंत्री रहे। 3 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन उद्घाटन के दौरान बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक जांच में आनंद मार्ग के सदस्यों को दोषी ठहराया गया और 2014 में चार को उम्रकैद की सजा हुई। लेकिन मिश्रा परिवार और कई राजनीतिक विश्लेषक इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं।
हाल ही में, मई 2025 में भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने भी इस हत्या की दोबारा जांच की मांग की और कहा कि इसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुछ लोगों का हाथ था। जनवरी 2025 में बिहार के मंत्री नीरज बबलू ने कांग्रेस पर जांच पूरी न करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में भी मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा ने नई जांच की याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई को जवाब देना है।
यह पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया और कहा कि कांग्रेस भाजपा सांसदों की हत्या करवा सकती है।
