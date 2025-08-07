बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, टैरिफ मामले पर विपक्ष को घेरा

इसके साथ ही बीते दिनों संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने ट्रंप के भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले बयान का समर्थन किया था। टैरिफ को लेकर राहुल के सरकार पर लगातार हमले के बाद अब दुबे ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुबे ने कहा, विपक्ष सिर्फ हमला कर रहा है लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अभी बोल रहे है, वह देशद्रोह कर रहे हैं। यही वह समय है जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। दुबे के साथ साथ अन्य बीजेपी सांसद भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहे है। भाजपा सांसदों और मंत्रीयों ने यह साफ कर दिया है कि सरकार टैरिफ के मुद्दे पर झुकेगी नहीं।