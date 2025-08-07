बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, टैरिफ मामले पर विपक्ष को घेरा

ट्रंप प्रशासन के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से देश की राजनीती में घमासान शुरु हो गया है। मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं और न ही कोई समझौता करेंगे। हालांकि विपक्ष लगातार बढ़ते टैरिफ को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। राहुल गांधी ने भी हाल ही एक्स पर पोस्ट शेयर कर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। राहुल के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी आलोचना की है। दुबे ने राहुल पर हमला बोलते हुए उन पर देशद्रोह करने का आरोप लगाया है।
बता दें कि बुधवार रात अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने के चलते भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो गई थी। देश पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने भी हाल ही एक्स पर पोस्ट शेयर कर टैरिफ मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था, डोनाल्ड ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। यह भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का एक प्रयास है। सरकार को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
इसके साथ ही बीते दिनों संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने ट्रंप के भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले बयान का समर्थन किया था। टैरिफ को लेकर राहुल के सरकार पर लगातार हमले के बाद अब दुबे ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुबे ने कहा, विपक्ष सिर्फ हमला कर रहा है लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अभी बोल रहे है, वह देशद्रोह कर रहे हैं। यही वह समय है जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। दुबे के साथ साथ अन्य बीजेपी सांसद भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहे है। भाजपा सांसदों और मंत्रीयों ने यह साफ कर दिया है कि सरकार टैरिफ के मुद्दे पर झुकेगी नहीं।