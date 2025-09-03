‘तेजस्वी ने लालू यादव की नाक कटवा दी’, बिहार चुनाव से पहले रामकृपाल यादव ने क्यों कही ये बात?

रामकृपाल यादव, जो कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी थे और अब बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, ने यह बयान तेजस्वी यादव की कार्यशैली और आरजेडी में चल रहे पारिवारिक और राजनीतिक विवादों के संदर्भ में दिया। सूत्रों के अनुसार, रामकृपाल का यह कटाक्ष तेज प्रताप यादव को आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के फैसले से जोड़ा जा रहा है, जिसके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ माना जाता है। तेज प्रताप के निष्कासन के बाद तेजस्वी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और निजी जीवन को राजनीति से अलग रखना चाहिए।