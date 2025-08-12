BJP New President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी, बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव

बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP New President) कौन बनेगा, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा काफी समय से चल रही है। जेपी नड्डा (JP Nadda) का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से नड्डा ही एक्सटेंशन पर बीजेपी अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन तब से किसी न किसी वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी हो रही है।
पिछले कुछ महीनों से अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा और किसे इसकी ज़िम्मेदारी मिलेगी? हालांकि किसी ने किसी वजह से यह प्रक्रिया टलती जा रही है। सूत्रों के अनुसार अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में और देरी हो सकती है। इसकी वजह है कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ का अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना।
धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी की वर्तमान प्राथमिकता है नया उपराष्ट्रपति चुनना। बीजेपी/एनडीए की तरफ से आज अगले उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। उपराष्ट्रपति के चयन के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा।
नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद भी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में देरी हो सकती है। इसकी वजह है आगामी बिहार चुनाव (Bihar Election)। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे और बीजेपी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद बिहार चुनाव पर ही फोकस करना चाहेगी। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि बीजेपी को बिहार चुनाव के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है।