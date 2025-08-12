12 अगस्त 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

BJP New President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी, बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव

New BJP President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? इस बारे में अब नया अपडेट सामने आया है। क्या है वो अपडेट? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 12, 2025

BJP to get new president likely this month
बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP New President) कौन बनेगा, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा काफी समय से चल रही है। जेपी नड्डा (JP Nadda) का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से नड्डा ही एक्सटेंशन पर बीजेपी अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन तब से किसी न किसी वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी हो रही है।

बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी

पिछले कुछ महीनों से अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा और किसे इसकी ज़िम्मेदारी मिलेगी? हालांकि किसी ने किसी वजह से यह प्रक्रिया टलती जा रही है। सूत्रों के अनुसार अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में और देरी हो सकती है। इसकी वजह है कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ का अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना।

नया उपराष्ट्रपति चुनना है वर्तमान प्राथमिकता

धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी की वर्तमान प्राथमिकता है नया उपराष्ट्रपति चुनना। बीजेपी/एनडीए की तरफ से आज अगले उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। उपराष्ट्रपति के चयन के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा।

कब मिल सकता है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष?

नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद भी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में देरी हो सकती है। इसकी वजह है आगामी बिहार चुनाव (Bihar Election)। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे और बीजेपी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद बिहार चुनाव पर ही फोकस करना चाहेगी। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि बीजेपी को बिहार चुनाव के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है।

बिहार चुनाव 2025

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

12 Aug 2025 04:05 pm

Hindi News / National News / BJP New President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी, बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव

