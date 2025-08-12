BJP New President: बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में हो सकती है और देरी, बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव

बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP New President) कौन बनेगा, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा काफी समय से चल रही है। जेपी नड्डा (JP Nadda) का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से नड्डा ही एक्सटेंशन पर बीजेपी अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन तब से किसी न किसी वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी हो रही है।