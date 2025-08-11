भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ा भारी, 2 महीने में हुआ 127 करोड़ का नुकसान

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) की वजह से, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे। इन आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। ऐसे में भारत ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सिर्फ 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान के साथ कई सालों से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया और साथ ही सभी तरह के डिप्लोमैटिक संबंधों को भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने भी अपने एयरस्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया। हालांकि इस वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयरस्पेस 24 अप्रैल को बंद कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जून तक करीब 127 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी नेशनल असेंबली में दी। इस दौरान हर दिन 100-150 भारतीय उड़ानें प्रभावित हुईं और पाकिस्तान के ट्रांज़िट एयर ट्रैफिक में 20% की कमी आई।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस अभी भी बंद है। ऐसे में जाहिर है कि इस वजह से पाकिस्तान को हो रहे नुकसान का सिलसिला भी बरकरार है।