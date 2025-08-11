भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ा भारी, 2 महीने में हुआ 127 करोड़ का नुकसान

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) की वजह से, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे। इन आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। ऐसे में भारत ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सिर्फ 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान के साथ कई सालों से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया और साथ ही सभी तरह के डिप्लोमैटिक संबंधों को भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने भी अपने एयरस्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया। हालांकि इस वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है।