इस देश में पानी के संकट का खतरा, राष्ट्रपति ने चेताया

ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने यह भी बताया कि देश के कई हिस्सों में पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। पेज़ेशकियान ने बताया कि राजधानी में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पास के तालेकान बांध से तेहरान तक पानी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इससे कितना फायदा होता है, फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।