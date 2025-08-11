11 अगस्त 2025,

सोमवार

इस देश में पानी के संकट का खतरा, राष्ट्रपति ने चेताया

Water Crisis In Iran: ईरान के राष्ट्रपति ने देश में पानी के संकट का खतरा जताया है। यह देश के लिए चिंता का विषय है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 11, 2025

Masoud Pezeshkian
मसूद पेज़ेशकियान (फोटो - एएनआई)

ईरान (iran) के कई हिस्सों में पानी के संकट का खतरा छाया हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने भी चेतावनी दी है कि देश की राजधानी तेहरान सहित कई हिस्सों में पानी की कमी का संकट छाया हुआ है और यह संकट गंभीर है। ईरानी राष्ट्रपति ने रविवार को तेहरान में कई ईरानी मीडिया निदेशकों के साथ एक मीटिंग में इस गंभीर विषय के बारे में चेताया।

चिंता का विषय

ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान की यह चेतावनी पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। पानी के संकट से न सिर्फ पीने के पानी की किल्लत होगी, बल्कि खेती समेत कई क्षेत्रों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।

सरकार क्या कर रही है उपाय?

ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने यह भी बताया कि देश के कई हिस्सों में पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। पेज़ेशकियान ने बताया कि राजधानी में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पास के तालेकान बांध से तेहरान तक पानी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इससे कितना फायदा होता है, फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

ईरान के बांधों में कम हो रहा है पानी

पेज़ेशकियान ने इस मुद्दे पर चर्चा की कि देश के बांधों में पानी का स्तर भी कम हो रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि देश के बांधों का जल भंडार उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 42% ही है।

world news

World News in Hindi

