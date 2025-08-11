कभी रूस का हिस्सा था अलास्का जहाँ होगी पुतिन-ट्रंप की मुलाकात, सिर्फ इतनी कीमत में अमेरिका ने खरीद लिया था

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच 15 अगस्त को मुलाकात होने वाली है। दोनों के बीच इस मुलाकात का इंतज़ार कई लोगों को है और दुनियाभर की नज़रें पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर रहेंगी। 6 साल बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आखिरी बार दोनों की मुलाकात हुई थी। पुतिन और ट्रंप के बीच 15 अगस्त को अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में मुलाकात होगी। रूस की तरफ से इस मुलाकात का आयोजन यूएई में करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन ट्रंप ने अलास्का को चुना और रूस ने भी इस पर सहमति जता दी।