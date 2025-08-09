ट्रंप के पूर्व एनएसए ने चेताया, “भारत पर लगाए टैरिफ से अमेरिका को ही होगा नुकसान”

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच 'टैरिफ वॉर' थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत पर 25% टैरिफ और उसके साथ अतिरिक्त 25% टैरिफ, यानी कि कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही ट्रंप लगातार भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने की धमकी भी दे रहे हैं और इस बात से खुश नहीं है कि भारत, उनकी धमकियों के बावजूद भी रूस से तेल खरीद रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर का क्रेडिट ट्रंप को न देकर उन्हें नाराज़ कर दिया। भारत पर ट्रंप की तरफ से लगाए टैरिफ की काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी बीच ट्रंप के पूर्व एनएसए ने भारत पर लगाए टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है।