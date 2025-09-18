BJP New President: बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनने में क्यों हो रही देरी? सामने आया जवाब

इन दिनों भाजपा और संघ के बीच अनबन की कई खबरे सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, इसी मनमुटाव के चलते पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं किए जा रहै है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ एक नाम को लेकर तैयार नहीं है इसी के चलते 2017 के बाद से पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए है। मोदी सरकार बनने से पहले 2010 से 2013 तक गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। 2014 में भाजपा के पहले कार्यकाल के दौरान अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और वह लगातार दो बार पार्टी के अध्यक्ष बने। 2014 से 2017 तक शाह का कार्यकाल रहा उसके बाद 2017 में नड्डा को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। नड्डा का कार्यकाल 2020 तक था लेकिन उसे बाद में बढ़ा दिया गया जिसके चलते वह अभी तक पार्टी अध्यक्ष है।