भाजपा पदाधिकारी ने इंजीनियर के परिवार से वसूले 10 लाख रुपए, नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी

रविवार को एन अरुणाचलम (26) नामक इंजीनियार ने अन्नूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और 10 लाख रुपए वापस दिलाने का अनुरोध किया। दरअसल, अरुणाचलम के भाई तिरुमूर्ति की 5 जुलाई, 2023 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर भाजपा से जुड़े गोकुलकृष्णन, सामीनाथन और रासुकुट्टी नामक संदिग्धों ने इस दौरान कानूनी कार्यवाही से निपटने में परिवार की मदद की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को गत अप्रैल में 50 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिला। जैसे ही परिवार को मुआवजे के पैसे मिले कथित तौर पर संदिग्ध परिवार पर अन्नामलै के नाम पर 10 लाख रुपए देने का दबाव डालने लगे।