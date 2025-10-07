भाजपा पदाधिकारी ने इंजीनियर के परिवार से वसूले 10 लाख रुपए, नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी

भाजपा के के. अन्नामलाई के नाम का इस्तेमाल एक परिवार से 10 लाख रुपये वसूले (फोटो - एआई जनरेटेड)
तमिल नाडु के कोयंबत्तूर जिले में भाजपा नेता के नाम से एक इंजीनियर के परिवार से वसूली करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के अन्नूर के पास कुमारपालयम का है। यहां एक तकनीकी विशेषज्ञ ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलै के नाम का इस्तेमाल करके उसके माता-पिता से 10 लाख रुपए की जबरन वसूली की है। इंजीनियर का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले पर तुंरत कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें से एक भाजपा पदाधिकारी है।
रविवार को एन अरुणाचलम (26) नामक इंजीनियार ने अन्नूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और 10 लाख रुपए वापस दिलाने का अनुरोध किया। दरअसल, अरुणाचलम के भाई तिरुमूर्ति की 5 जुलाई, 2023 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर भाजपा से जुड़े गोकुलकृष्णन, सामीनाथन और रासुकुट्टी नामक संदिग्धों ने इस दौरान कानूनी कार्यवाही से निपटने में परिवार की मदद की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को गत अप्रैल में 50 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिला। जैसे ही परिवार को मुआवजे के पैसे मिले कथित तौर पर संदिग्ध परिवार पर अन्नामलै के नाम पर 10 लाख रुपए देने का दबाव डालने लगे।
इन लोगों ने दावा किया कि दुर्घटना बीमा दावे को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलै के सहयोग से संसाधित किया गया था। उन लोगों ने परिवार से चुनावी चंदे के नाम पर पैसे मांगे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन पहले वरिष्ठ ग्रामीणों की अध्यक्षता में संदिग्धों के साथ एक मध्यस्थता बैठक हुई थी। इसके बाद अब, अरुणाचलम ने इस पूरे विवाद से जुड़ा यह वीडियो पोस्ट किया, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।
अन्नामलै तक इस मामले की जानकारी पहुंचने पर उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अन्नामलै ने अपने पत्र में कहा यदि यह पाया जाता है कि मेरे नाम का इस्तेमाल गलत इरादे से किया गया है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद अन्नूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) और 51 के तहत मामला दर्ज कर जबरन वसूली के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से से एक भाजपा पदाधिकारी है।
