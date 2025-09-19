बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते

दिल्ली हाईकोर्ट को पिछले शुक्रवार मिले ईमेल में लिखा था, देखिए, सीधी सी बात है कि धर्मनिरपेक्ष दल बीजेपी/आरएसएस से लड़ने के लिए परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार पर निर्भर रहते हैं। जब इन दलों के वारिसों (राहुल गांधी, उदयनिधि) को सत्ता से दूर रखा जाता है, तो उनकी आरएसएस के खिलाफ लड़ने में रुचि खत्म हो जाती है। इसमें आगे कहा गया था, कुछ लोगों को 'धर्मनिरपेक्ष नेता की एक नई क्रांति' बनाने के लिए 'खत्म' कर दिया जाएगा। हम प्रस्ताव करते हैं कि डीएमके को डॉ. एझिलन नागनाथन संभालें और इस सप्ताह उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि पर तेजाब से हमला किया जाएगा। साथ ही इसमें दावा किया गया था कि पुलिस में भी उनके कुछ साथी मौजूद है।