Brain-Eating Amoeba: केरल में तेजी से फैल रही घातक बीमारी के चलते महिला की मौत, एक महीने में यह 5वां मामला

अमीबिक एन्सेफलाइटिस एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा संक्रमण है जो दिमाग पर असर डालता है। यह संक्रमण नेगलेरिया फाउलेरी नामक अमीबा से होता है, जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। यह अमीबा ज़्यादातर ताज़े पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है और नाक के जरिए शरीर में घुस सकता है, जहां से यह दिमाग में चला जाता है और संक्रमण फैला देता है। इस बीमारी का जल्दी निदान ही इसका समाधान है। यदि किसी व्यक्ति को ताजे पानी के संपर्क में आने के बाद बुखार, तेज सिर दर्द या उल्टी जैसा महसूस हो तो यह इस बीमारी का संकेत हो सकता है।