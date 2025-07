Bridge Collapses: गुजरात में पुल ध्वस्त, 10 की मौत पर माच्छु केबल पुल त्रासदी की याद हो आई, भारत में ब्रिज गिरने के बारे में क्या कहते हैं आंकड़ें

Bridge Collapse in Gujarat: गुजरात के महीसागर नदी पर बना गंभीरा पुल 9 जुलाई 2025 की सुबह ध्वस्त (Gambhira Bridge Collapse on Mahisagar) हो गया। वर्ष 1985 में निर्मित इस पुल के ढहने से 10 लोगों की जान चली गई जबकि अन्य पांच जख्मी हो गए। यह पुल वडोडरा जिले में स्थित था। इस घटना के बाद लोगों को तीन साल पहले मोरबी के माच्छु नदी पर बने केबल पुल (Morbi Bridge Collapse in 2022) के गिरने की याद हो आई जिसमें 141 लोगों की जान गई थी। भारत में पुल के गिरने की कई घटना हो चुकी है। आइए हम इस संवेदनशील मुद्दे की गहराई को आंकड़ों के जरिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं।