ब्रिटिश यूट्यूबर के पटाखा स्टंट से घायल हुई भारतीय लड़की, दिया इलाज का पूरा खर्चा

ब्रिटिश यूट्यूबर का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान किया गया पटाखों का स्टंट एक 8 साल की भारतीय बच्ची के लिए खतरनाक साबित हुआ। रॉकेट पटाखा सीधा बच्ची के मुंह पर लगा।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 23, 2025

ब्रिटिश यूट्यूबर का पटाखा स्टंट (X)

दीवाली के उत्साह में एक ब्रिटिश यूट्यूबर का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान किया गया पटाखों का स्टंट एक 8 साल की भारतीय बच्ची के लिए दर्दनाक साबित हुआ। ब्रिटिश कंटेंट क्रिएटर सैम पेपर (36) ने दिल्ली में दीवाली मनाते हुए स्थानीय लोगों के साथ पटाखों वाली मस्ती की, लेकिन एक रॉकेट पटाखा सीधे बच्ची के चेहरे पर लग गया। इस घटना से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, और पेपर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक से बैन कर दिया गया है।

बच्ची की आंख पर गंभीर चोट

घटना 20 अक्टूबर को नई दिल्ली की सड़कों पर हुई, जब पेपर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वीडियो फुटेज में दिखा कि वे दूर से रॉकेट दाग रहे थे, और एक पटाखा बच्ची के भौंह के ऊपर जाकर फटा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पेपर को घेर लिया और बताया कि बच्ची की आंख को गंभीर चोट लगी है, यहां तक कि एक आंख की रोशनी चली गई हो सकती है। पेपर ने शुरुआत में इसे हल्का बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक्स पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा, "मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमने उन्हें चेकअप के लिए भेजा और इलाज का पूरा खर्चा उठाया। उन्हें सिर्फ पेपर स्टिच लगी और वे घर लौट चुकी हैं।"

स्थानीय लोगों ने की जांच की मांग

हालांकि, वीडियो में बच्ची के चेहरे पर खून बहता साफ दिख रहा है, और कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि चोट आंख तक पहुंची है। पेपर ने इन दावों को 'ड्रामेटिक' बताते हुए खारिज किया, लेकिन घटना के बाद पंप.फन प्लेटफॉर्म ने भी उन्हें बैन कर दिया। पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं।

विवादों में रहे सैम

सैम पेपर कोई नया विवादास्पद नाम नहीं हैं। 2010 में यूके के बिग ब्रदर शो से प्रसिद्धि पाने के बाद, वे अपने शॉकिंग प्रैंक वीडियोज के लिए जाने जाते हैं। पहले भी यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों का सामना कर चुके पेपर अब क्रिप्टोकरेंसी और लाइव स्ट्रीमिंग में सक्रिय हैं। इस घटना ने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स द्वारा खतरनाक स्टंट्स को बढ़ावा देने पर बहस छेड़ दी है।

Published on:

23 Oct 2025 12:31 pm

ब्रिटिश यूट्यूबर के पटाखा स्टंट से घायल हुई भारतीय लड़की, दिया इलाज का पूरा खर्चा

