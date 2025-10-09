अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था भाई, इनकार करने पर दिनदहाड़े चाकू मारकर की हत्या

घटना शेखोपुरसराय बाजार के एक गांव में बुधवार दोपहर (8 अक्टूबर) को हुई। मृतका की पहचान 17 वर्षीय गौशी परवीन के रूप में हुई है, जो मोहम्मद इकबाल की पुत्री थी। मृतका की बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि दोपहर में गौशी अपने छोटे भाई को लेकर गली में निकली थी। इसी दौरान आरोपी फुफेरा भाई ने उसे रोक लिया और जबरन शादी करने का दबाव बनाया। जब गौशी ने इनकार किया और भागने लगी, तो आरोपी ने उसे खदेड़ा, पकड़ा और चाकू निकालकर उसके सीने में तीन बार वार कर दिया।