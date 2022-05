दिल्ली में आज एक बार फिर चलेगा बुलडोजर! सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग

Bulldozer run once again in Delhi: दिल्ली में आज एक बार फिर MCD अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की चैयारी कर रही है। इसके लिए नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

Bulldozer run once again in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर MCD अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के लिए चैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तरी दिल्ली के नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से 400 पुलिसकर्मियों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज MCD सुल्तानपुरी के कई वार्डों, सुल्तानपुरी के वार्ड नंबर 45 में पीर बाबा की मजार के आसपास व मछली बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगी। MCD ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का प्लान तैयार किया है। हालांकि कार्रवाई को लेकर गेंद अब दिल्ली पुलिस के पाले में है। अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मुहैया करा देती है तो दिल्ली में आज एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। वहीं अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली तो MCD को यह अभियान टालना पड़ सकता है।

इसके साथ ही दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड़ पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल से अब तक हुई कार्रवाई का रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अतिक्रमण हटाने के लिए 19 व 20 मई का भी तैयार है प्लान

एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 19 व 20 मई का भी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 19 मई को सुल्तानपुरी के जगदंबा मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। वहीं 20 मई को मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में एमसीडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार पहले ही बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति जता चुकी है। अब दिल्ली सरकार के द्वारा बुलडोजर एक्शन को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 1 अप्रैल से अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार कुछ कदम उठा सकती है। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी में बुलडोजर कार्रवाई पर एमसीडी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

