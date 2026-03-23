ड्राइवर को आई झपकी और बस का हुआ एक्सीडेंट, 4 लोगों की हुई मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के बढ़ते मामले दुनियाभर में चिंता का विषय है। रोड सेफ्टी (Road Safety) बेहद ही ज़रूरी है और इसे बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन रोड सेफ्टी में चूक से रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते हैं। भारत में भी हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं।। ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट का मामला आज, सोमवार, 23 मार्च को तड़के सुबह कर्नाटक (Karnataka) में सामने आया।