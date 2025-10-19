ब्राजील में चट्टान से टकराई बस, हादसे में 15 लोगों की मौत

पुलिस के प्रारंभिक जांच के मुताबिक, बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और वह विपरीत दिशा में चला गया। इसके बाद बस सड़क किनारे की चट्टानों से जा टकराई, फिर सही लेन में लौटते हुए रेत की दीवार से टकरा गई और पलटकर करीब 30 यात्रियों को चपेट में ले लिया। हादसे की जगह पर राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, और फेडरल हाईवे पुलिस ने चालक की लापरवाही को मुख्य कारण बताया है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।