ब्राजील में चट्टान से टकराई बस, हादसे में 15 लोगों की मौत

चट्टान से टकराई बस (File Photo)
ब्राजील में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में यात्री बस चट्टान से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यह हादसा पर्नाम्बुको राज्य के सालोआ शहर के पास हुआ, जहां बस में सवार लगभग 30 यात्रियों में से कई घायल भी हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
पुलिस के प्रारंभिक जांच के मुताबिक, बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और वह विपरीत दिशा में चला गया। इसके बाद बस सड़क किनारे की चट्टानों से जा टकराई, फिर सही लेन में लौटते हुए रेत की दीवार से टकरा गई और पलटकर करीब 30 यात्रियों को चपेट में ले लिया। हादसे की जगह पर राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, और फेडरल हाईवे पुलिस ने चालक की लापरवाही को मुख्य कारण बताया है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।
यह घटना ब्राजील में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक और कड़ी जोड़ती है। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में देशभर में सड़क हादसों में 10,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। अप्रैल महीने में दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक इसी तरह की बस दुर्घटना में 11 लोगों समेत दो बच्चों की मौत हो चुकी थी, जो यात्रियों के बीच दहशत पैदा कर रही है।
स्थानीय अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने और चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। ब्राजील सरकार ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है। अधिक जानकारी के लिए जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग