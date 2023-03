प्रतिमा भौमिक बन सकती हैं त्रिपुरा की पहली महिला मुख्यमंत्री, जानिए उनका राजनीतिक कैरियर

त्रिपुरा में सत्ता में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा भौमिक को राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आइए उनके राजनीतिक कैरियर सहित अन्य बातों के बारे में जानते हैं।

Can BJP's Pratima Bhoumik become the first woman CM of Tripura? Who is she?