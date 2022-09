'हिम्मत हैं तो बिहार में RSS पर बैन लगाकर दिखाए', संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर गिरिराज सिंह ने लालू यादव को दी चुनौती

राजद (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने PFI पर बैन के बाद RSS पर भी बैन लगाने की मांग की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लालू यादव से सवाल पूछा है कि 'क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वह PFI सदस्य हैं?'

केंद्र सरकार ने बीते दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) सहित 9 देशविरोधी संगठनों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने RSS (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) पर भी बैन लगाने की मांग की है। लालू यादव ने PFI पर लगे प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) की तरह RSS पर भी बैन लगना चाहिए।

'Can Lalu Yadav say that he is a PFI member?' Giriraj Singh targeted for demanding ban on RSS