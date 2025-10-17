कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

जिमी लाई का केस भारत से गहराई से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों ने उनके गिरफ्तारी और ट्रायल को विस्तार से कवर किया, जो हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन को हाइलाइट करता है। लाई की कहानी प्रेस फ्रीडम और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाती है, जो भारत के अपने सेंसरशिप मुद्दों से लिंक करती है। 2020 से ही भारतीय मीडिया ने लाई को 'चीन-विरोधी' आवाज के रूप में पेश किया। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) में भारत HK मुद्दे पर चुप रहा, लेकिन कार्नी का बयान क्वाड को सक्रिय कर सकता है। लाई का जन्म चीन में हुआ, लेकिन उनका संघर्ष एशियाई लोकतंत्र के लिए प्रेरणा है।