Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

Jimmy Lai Release Demand: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जिमी लाई की तत्काल रिहाई की मांग की है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 17, 2025

Jimmy Lai Release Demand

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। (फोटो: एएनआई)

Jimmy Lai Release Demand: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (PM Carney China Tensions) ने चीन पर सीधी चोट की है। उन्होंने हांगकांग के मशहूर लोकतंत्र समर्थक और एप्पल डेली अखबार के संस्थापक जिमी लाई (Jimmy Lai) की फौरन रिहाई की मांग (Jimmy Lai Release Demand) की। कार्नी ने कहा कि यह मांग मानवीय आधार पर है और अभिव्यक्ति की आजादी का हक हर जगह होना चाहिए। 16 अक्टूबर को ओंटारियो के एटोबिकोक में बोलते हुए उन्होंने चीन की कार्रवाइयों को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। यह बयान कनाडा-चीन तनाव को और गहरा कर सकता है।

जिमी लाई का केस: 5 साल से जेल में, आजीवन सजा का डर

77 साल के जिमी लाई 2020 से हांगकांग की जेल में सड़ रहे हैं। बीजिंग के सख्त नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत उन पर राजद्रोह और विदेशी ताकतों से सांठगांठ के आरोप हैं। चीन का कहना है कि लाई ने 'चीन-विरोधी' गतिविधियां भड़काईं। मधुमेह से जूझ रहे लाई को कठोर जेल हालातों में रखा गया है, और उन्हें उम्रकैद हो सकती है। कनाडाई मानवाधिकार ग्रुप्स ने लाई को मानद नागरिकता देने की मांग की है, क्योंकि उनका परिवार कनाडा से जुड़ा है। कार्नी ने कहा कि कनाडा सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा, लेकिन लाई की आजादी के लिए आवाज बुलंद रखेगा।

कनाडा-चीन रिश्ते: ट्रेड विवाद और सतर्क मीटिंग

कार्नी ने बताया कि कनाडा चीन के साथ आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार कर रहा है। कृषि निर्यात पर जवाबी शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों के टैरिफ से विवाद बढ़ा है। सितंबर में UN महासभा के दौरान चीनी PM ली कियांग से उनकी मुलाकात 'रचनात्मक लेकिन सतर्क' रही। विदेश मंत्री अनीता आनंद चीन दौरा कर द्विपक्षीय बातें कर रही हैं। कार्नी का यह बयान पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर चीन के दमन की वैश्विक आलोचना से मेल खाता है। हांगकांग में असहमति को कुचलना बीजिंग की तानाशाही को दिखाता है।

भारत कनेक्शन: मीडिया कवरेज से प्रेस फ्रीडम डिबेट

जिमी लाई का केस भारत से गहराई से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों ने उनके गिरफ्तारी और ट्रायल को विस्तार से कवर किया, जो हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन को हाइलाइट करता है। लाई की कहानी प्रेस फ्रीडम और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाती है, जो भारत के अपने सेंसरशिप मुद्दों से लिंक करती है। 2020 से ही भारतीय मीडिया ने लाई को 'चीन-विरोधी' आवाज के रूप में पेश किया। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) में भारत HK मुद्दे पर चुप रहा, लेकिन कार्नी का बयान क्वाड को सक्रिय कर सकता है। लाई का जन्म चीन में हुआ, लेकिन उनका संघर्ष एशियाई लोकतंत्र के लिए प्रेरणा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

17 Oct 2025 07:54 pm

Published on:

17 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / National News / कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

Gujarat Cabinet Reshuffle
राष्ट्रीय

जबरन चुंबन, गोली, सीसीटीवी नहीं: बेंगलुरु बलात्कार मामले में 6 खौफनाक खुलासे

Bengaluru Rape Case
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री किसान निधि : देश में 31 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से उठाया पैसा

PM Kisan 20th Installment:    जब काशी से धन जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है     फोटो सोर्स : Social Media
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

Abhay Kumar Singh
राष्ट्रीय

VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.