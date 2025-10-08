Patrika LogoSwitch to English

कनाडाई पीएम कार्नी ने भारत-पाक सैन्य संघर्ष रुकवाने का ट्रंप को दिया क्रेडिट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकवाने का जिक्र हुआ। कार्नी ने ट्रंप को परिवर्तनकारी राष्ट्रपति बताया।

Pushpankar Piyush

Oct 08, 2025

कनाडाई पीएम मार्क कार्नी (Canadian PM Carney) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की जमकर तारीफ की है। पीएम कार्नी ने राष्ट्रपति ट्रंप को परिवर्तनकारी राष्ट्रपति बताया है। कार्नी ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकवाने का भी क्रेडिट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कनाडाई पीएम कार्नी ने कहा कि वैश्विक मामलों और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम योगदान है।

परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं ट्रंप: कार्नी

कार्नी ने कहा कि ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में कुछ महीने पहले G7 के सहयोगी देशों के प्रमुखों की मेजबानी की थी। उस दौरान भी मैंने यह बात दोहराई थी कि ट्रंप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं। तब से अब तक अर्थव्यवस्था में बदलाव, नाटो सहयोगियों द्वारा खर्च की भूमिका सुनिश्चित करने, रक्षा की प्रतिबद्धताएं, भारत-पाक सैन्य संघर्ष को रुकवाने, अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच समझौता और ईरान को आतंकी ताकत रूप में निष्क्रिय करने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है। कार्नी का यह दूसरा अमेरिकी दौरा था। यह दौरा अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा के समझौते की समीक्षा से पहले हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे टिकाऊ और सौहार्दपूर्ण गठबंधन ट्रंप के टैरिफ धमकियों के चलते टूट गया।

कनाडा को फिर बताया 51वां राज्य

द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया। इस पर पीएम कार्नी और ट्रंप हंस पड़े। ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं, लेकिन वे उन्हें सुलझा लेंगे। ट्रंप ने कहा कि वह और कार्नी पहले कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जिनमें कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने का मुद्दा शामिल है। ट्रंप ने टैरिफ वार समेत अन्य मुद्दों को लेकर कहा कि हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं। हम अलग-अलग विषयों पर भी बात करेंगे। निश्चित रूप से उस बातचीत में गाजा का मुद्दा भी शामिल होगा।

भारत ने किया इनकार

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रूकवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौते कराए, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन ट्रंप की बातों का भारत ने हर बार खंडन किया है। भारत सरकार का कहना है कि युद्धविराम तब हुआ जब पाकिस्तानी सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन करके तत्काल युद्धविराम का अनुरोध किया, क्योंकि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान हताश था।

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर पहुंचे भारत, मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात

Keir Starmer arrives in India
विदेश

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा अहम, कई नए समझौतों पर होगी चर्चा

Amir Khan Muttaqi
विदेश

रूसी सेना के लिए युद्ध लड़ रहा था भारतीय नागरिक, मजबूर होकर यूक्रेनी सेना के सामने किया सरेंडर, वीडियो जारी

विदेश

कनाडा फर्स्ट की नीति आक्रामक तरीके से लागू, नौकरी में कैनेडियनों को प्राथमिकता देने के सख्त आदेश

Canada PM Mark Carney
विदेश

13 साल के छात्र ने ChatGPT से पूछा- मित्र को कैसे मारे? फिर गूगल के क्विक एक्शन से मच गई खलबली! पढ़ें पूरा मामला

ChatGPT
विदेश
