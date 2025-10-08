कनाडाई पीएम कार्नी ने भारत-पाक सैन्य संघर्ष रुकवाने का ट्रंप को दिया क्रेडिट

कार्नी ने कहा कि ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में कुछ महीने पहले G7 के सहयोगी देशों के प्रमुखों की मेजबानी की थी। उस दौरान भी मैंने यह बात दोहराई थी कि ट्रंप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं। तब से अब तक अर्थव्यवस्था में बदलाव, नाटो सहयोगियों द्वारा खर्च की भूमिका सुनिश्चित करने, रक्षा की प्रतिबद्धताएं, भारत-पाक सैन्य संघर्ष को रुकवाने, अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच समझौता और ईरान को आतंकी ताकत रूप में निष्क्रिय करने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है। कार्नी का यह दूसरा अमेरिकी दौरा था। यह दौरा अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा के समझौते की समीक्षा से पहले हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे टिकाऊ और सौहार्दपूर्ण गठबंधन ट्रंप के टैरिफ धमकियों के चलते टूट गया।