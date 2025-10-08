कनाडाई पीएम कार्नी ने भारत-पाक सैन्य संघर्ष रुकवाने का ट्रंप को दिया क्रेडिट

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)
कनाडाई पीएम मार्क कार्नी (Canadian PM Carney) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की जमकर तारीफ की है। पीएम कार्नी ने राष्ट्रपति ट्रंप को परिवर्तनकारी राष्ट्रपति बताया है। कार्नी ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकवाने का भी क्रेडिट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कनाडाई पीएम कार्नी ने कहा कि वैश्विक मामलों और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम योगदान है।
कार्नी ने कहा कि ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में कुछ महीने पहले G7 के सहयोगी देशों के प्रमुखों की मेजबानी की थी। उस दौरान भी मैंने यह बात दोहराई थी कि ट्रंप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं। तब से अब तक अर्थव्यवस्था में बदलाव, नाटो सहयोगियों द्वारा खर्च की भूमिका सुनिश्चित करने, रक्षा की प्रतिबद्धताएं, भारत-पाक सैन्य संघर्ष को रुकवाने, अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच समझौता और ईरान को आतंकी ताकत रूप में निष्क्रिय करने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है। कार्नी का यह दूसरा अमेरिकी दौरा था। यह दौरा अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा के समझौते की समीक्षा से पहले हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे टिकाऊ और सौहार्दपूर्ण गठबंधन ट्रंप के टैरिफ धमकियों के चलते टूट गया।
द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया। इस पर पीएम कार्नी और ट्रंप हंस पड़े। ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं, लेकिन वे उन्हें सुलझा लेंगे। ट्रंप ने कहा कि वह और कार्नी पहले कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जिनमें कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने का मुद्दा शामिल है। ट्रंप ने टैरिफ वार समेत अन्य मुद्दों को लेकर कहा कि हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं। हम अलग-अलग विषयों पर भी बात करेंगे। निश्चित रूप से उस बातचीत में गाजा का मुद्दा भी शामिल होगा।
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रूकवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौते कराए, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन ट्रंप की बातों का भारत ने हर बार खंडन किया है। भारत सरकार का कहना है कि युद्धविराम तब हुआ जब पाकिस्तानी सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन करके तत्काल युद्धविराम का अनुरोध किया, क्योंकि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान हताश था।
