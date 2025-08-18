पूर्व विधायक का डर्टी खेल! 51 साल की उम्र में महिला को शादी का झांसा, रेप के बाद जान से मारने की दी धमकी

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376/511 (बलात्कार का प्रयास) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।