पूर्व विधायक का डर्टी खेल! 51 साल की उम्र में महिला को शादी का झांसा, रेप के बाद जान से मारने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ बेंगलुरु में महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।

बैंगलोर

Devika Chatraj

Aug 18, 2025

पूर्व विधायक पर दुष्कर्म के आरोप (File Photo)

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ बेंगलुरु में एक महिला ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की है।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक ने 14 अगस्त 2025 को उन्हें और उनके 8 वर्षीय बेटे को कोर्ट मैरिज का वादा देकर बेंगलुरु बुलाया। इसके बाद, उन्हें विभिन्न स्थानों पर घुमाया गया और 16 अगस्त को चित्रदुर्ग ले जाया गया।

ताज होटल में दिया दुष्कर्म को अंजाम

17 अगस्त को उत्तर प्रदेश लौटते समय, शर्मा ने बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास ताज होटल में कमरा नंबर 582 बुक किया, जहां कथित तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया।

विधायक ने दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो पूर्व विधायक ने उनकी सामान्य तस्वीरें और वीडियो का दुरुपयोग कर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की।

मामला दर्ज होते ही जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376/511 (बलात्कार का प्रयास) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

