ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले में CBI की एंट्री, कानून मंत्री ने चेताया

ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) द्वारा आयोजित संयुक्त पुलिस सेवा परीक्षा (CPSE)-2024 के लिए 5 और 6 अक्टूबर को निर्धारित लिखित परीक्षा को 'अनपेक्षित परिस्थितियों' का हवाला देकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि भुवनेश्वर स्थित पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संकर प्रुस्ती के नेतृत्व में एक अपराध सिंडिकेट सक्रिय था, जो प्रश्न पत्र लीक करने और उम्मीदवारों को चयनित प्रश्नों पर कोचिंग देने के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठ रहा था।