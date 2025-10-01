दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने DA में की बढ़ोतरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा

DA में 3% की बढ़ोतरी (File Photo)
DA Hike: त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जो 1 करोड़ 15 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है।
वर्तमान में DA की दर 55 प्रतिशत है, जो अब बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन घोषणा में थोड़ी देरी के कारण अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई से सितंबर तक के एरियर (बकाया राशि) भी कर्मचारियों के खाते में आ जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस DA हाइक से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो DA में 3% बढ़ोतरी से उन्हें अतिरिक्त 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। सालाना आधार पर यह 18,000 रुपये का फायदा है। इसके अलावा, महंगाई राहत (DR) में भी यही बढ़ोतरी पेंशनर्स को मिलेगी।
यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी DA बढ़ोतरी है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिसके नए वेतन ढांचे की उम्मीद 2026-27 में है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे मोदी सरकार का 'दिवाली गिफ्ट' करार दिया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग