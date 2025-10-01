दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने DA में की बढ़ोतरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा

वर्तमान में DA की दर 55 प्रतिशत है, जो अब बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन घोषणा में थोड़ी देरी के कारण अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई से सितंबर तक के एरियर (बकाया राशि) भी कर्मचारियों के खाते में आ जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।