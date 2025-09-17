Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Patrika Explainer : डेढ़ अरब की आबादी वाला भारत, फिर भी अमरीका से मक्का का आयात क्यों नहीं ?

अमरीकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही पीड़ा जाहिर की कि भारत करीब डेढ़ अरब लोगों का देश है, पर अमरीका से मक्का की एक बोरी (बुशल-25.40 किलो) भी नहीं खरीदता है। लुटनिक की पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन दुनिया में मक्का के सबसे बड़े उत्पादक देश अमरीका से मक्का का आयात नहीं करने [&hellip;]

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Sep 17, 2025

अमरीकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही पीड़ा जाहिर की कि भारत करीब डेढ़ अरब लोगों का देश है, पर अमरीका से मक्का की एक बोरी (बुशल-25.40 किलो) भी नहीं खरीदता है। लुटनिक की पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन दुनिया में मक्का के सबसे बड़े उत्पादक देश अमरीका से मक्का का आयात नहीं करने के पीछे भारत के भी अपने कारण हैं। भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। फिर भी घरेलू डिमांड बढ़ने पर भारत यूक्रेन, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना से मक्का आयात कर रहा है। अमरीका के साथ व्यापारिक संबंधों में तल्खी के बीच जानें कि भारत के लिए अमरीका का मक्का फिट क्यों नहीं हैं...

जीएम मक्का सबसे बड़ा रोड़ा

ये भी पढ़ें

Patrika Explainer : आखिर क्यों फटते हैं एसी, खतरे के संकेत पर सावधानी बरतेंगे तो बचेंगे
राष्ट्रीय
image

अमरीका में पैदा हो रहा करीब 90 प्रतिशत मक्का जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) है। भारत में अभी जीएम फसल की अनुमति नहीं है और यहां के उद्योग गैर-जीएम (जीन-संशोधित) मक्का को ही प्राथमिकता देते हैं।

किस्म और क्वालिटी में फर्क

अमरीकी मक्का की किस्म सॉफ्ट है, जो इथेनॉल व स्टार्च उद्योग के लिए उपयुक्त है। भारत और इसके खरीदार उद्योगों को हार्ड किस्म का मक्का चाहिए, जो पोल्ट्री और पशु-चारे में बेहतर होता है। क्वालिटी व जरूरत की दृष्टि से अमरीकी मक्का भारत के लिए फिट नहीं है।

अमरीकी मक्का महंगा पड़ता है

अमरीका से मक्का आयात करने पर लागत एवं परिवहन व्यय बढ़ जाता है। इससे प्रति टन कीमत भारत को यूक्रेन या म्यांमार से ज्यादा चुकानी पड़ती है। नजदीकी देशों से मक्का आयात करना भारत के लिए आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है।

आयात शुल्क और किसानों के हित

भारत मक्का पर लगभग 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है, ताकि स्थानीय किसानों को सस्ती विदेशी मक्का से नुकसान न हो। वहीं अपने आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुका अमरीका चाहता है कि भारत यह शुल्क कम करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि किसानों के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं होगा।

ट्रेड और टैरिफ से जुड़े कारण

भारत की प्राथमिकता हमेशा नजदीकी और किफायती स्रोतों से आयात की रही है। अमरीका से आयात करने पर भू-राजनीतिक और व्यापारिक दबाव भी जुड़ सकता है। साथ ही भारत-अमरीका के बीच अन्य क्षेत्रों में भी टैरिफ विवाद हैं, जिनका असर कृषि उत्पादों पर भी पड़ता है।

रिपोर्ट : कानाराम मु​ण्डियार

ये भी पढ़ें

Bharat’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार
राष्ट्रीय
Bharat's First Hydrogen Train

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 04:45 am

Hindi News / National News / Patrika Explainer : डेढ़ अरब की आबादी वाला भारत, फिर भी अमरीका से मक्का का आयात क्यों नहीं ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.